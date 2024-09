Bombeiros Voluntários de Santarém retiram ninho de vespa asiático no centro da cidade

Os Bombeiros Sapadores de Santarém receberam no sábado, 14 de Setembro, pela manhã um pedido de ajuda para retirarem um ninho de vespa asiática numa moradia na zona do Choupal, mais concretamente na Avenida 25 de Abril. O morador da vivenda é um senhor reformado com 80 anos com as fragilidades inerentes à idade, que pediu ajuda aos vizinhos e estava assustado desde que deu pela existência do ninho de vespas.

A resposta dos Sapadores, corpo de bombeiros municipal, foi de que não trabalhavam ao fim-de-semana mas que na segunda-feira de manhã retomariam o contacto e fariam o seu trabalho. Como não deram notícia até final do dia, o morador pediu ajuda aos vizinhos que sempre estiveram atentos à situação. Sabendo da falta de resposta dos Bombeiros Sapadores, que não devolveram o telefonema como prometido, falaram com os Bombeiros Voluntários de Santarém que ainda na segunda-feira, cerca das dez da noite, durante mais de uma hora, conseguiram remover o ninho.

Quatro bombeiros sem qualquer aparato, embora reconhecessem alguma falta de formação neste tipo de trabalho, fizeram aquilo que era preciso, que foi acabar com um perigo público no centro da cidade, e deram uma noite mais descansada a um morador que estava assustado desde que descobriu “o fenómeno” na sua varanda.

O MIRANTE soube ainda que um dos vizinhos tentou recorrer a um elemento do executivo da autarquia mas a resposta foi evasiva e só confirmou que os Sapadores não trabalham ao fim-de-semana nem em casos de urgência como este.