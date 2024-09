Começaram as matrículas para a Universidade Sénior de Tomar

As matrículas da Universidade Sénior de Tomar começaram na segunda-feira, 16 de Setembro, informação revelada pela vereadora Rita Freitas, na última reunião de câmara em Tomar. Este ano os alunos contam com cerca de três novas disciplinas. O máximo de disciplinas em que cada aluno se pode inscrever é de seis. As matrículas decorrem na secretaria da Universidade Sénior, entre as 9h30 e as 12h00 e entre as 14h00 e as 16h00, estando previsto que as aulas comecem a 9 de Outubro.