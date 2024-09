Ereira em festa para celebrar a freguesia e promover o convívio

Os festejos do Dia da Freguesia de Ereira, no concelho do Cartaxo, decorrem de 20 a 22 de Setembro, organizados pela Casa do Povo. O domingo, dia 22, será dedicado ao Ereirense, e é quando decorre o tradicional almoço de convívio. As marcações estão abertas até ao início dos festejos. Primos da Gaita, Banda Linha d’ Água, são artistas convidados, bem como os DJ Matos, na primeira noite e Mike Maska, na segunda. A Banda da Sociedade Filarmónica Ereirense, toca sábado à tarde e no dia seguinte, actua o Rancho Folclórico da Casa do Povo da Ereira. Há duas picarias. Uma na sexta à noite e outra na tarde de sábado. No domingo, depois da missa em honra dos ereirenses, pelas 11h30, é inaugurado o Parque Infantil da Ereira.