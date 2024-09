Guerra de propaganda na Alpiagra com intervenção da GNR e CNE

Na última Alpiagra em Alpiarça a câmara socialista tentou impedir que o PCP fizesse propaganda à festa do Avante, organizada pelo partido, e tivesse uma exposição sobre os 50 anos do 25 de Abril, violando o direito legal da liberdade de propaganda política. O chefe de gabinete da presidente da câmara, Abel Pedro, chegou mesmo a pedir a intervenção do posto da GNR, que foi duas vezes ao local, mas não retiraram o material político, segundo revela a comissão concelhia do PCP, que fez uma exposição à Comissão Nacional de Eleições (CNE) por ser o órgão que responde mais rapidamente e que não dá razão à autarquia.