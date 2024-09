Árvores em mau estado abatidas na mata municipal de Santarém

Seis árvores existentes na chamada mata municipal, espaço adjacente aos Paços do Concelho de Santarém, vão ser abatidas por se encontrarem em mau estado fitossanitário, segundo avaliação técnica feita por entidade especializada no âmbito da gestão do arvoredo urbano. Foi detectada a existência de risco e perigo sobre a segurança de pessoas e bens, resultantes de eventual queda destas árvores ou dos seus ramos, tornando-se por isso necessário o abate e respectiva remoção, previstos para 18 de Setembro. Serão plantadas árvores do mesmo tipo e também espécies arbustivas nos canteiros envolventes.



A autarquia sublinha que a decisão de abater qualquer árvore, resulta sempre de uma séria avaliação e da procura de alternativas capazes de manter a segurança e dignidade das espécies. A remoção das árvores doentes inclui-se numa intervenção mais alargada, a realizar pela Divisão de Gestão do Espaço Público e Espaços Verdes do município, com a requalificação do mobiliário urbano existente, da iluminação pública, dos elementos de contenção de terras e vedações.