Atletas e treinador da Escola de Karaté do Entroncamento criam novo clube

O treinador Carlos Santos e vários atletas da Escola de Karaté do Entroncamento desvincularam-se da associação e criaram um novo clube. Em causa desentendimentos entre o treinador e a direcção. Carlos Santos decidiu abandonar a associação e dedicar-se aos treinos sozinho, na sua casa, juntamente com as duas filhas, no entanto, comprometeu-se a fazer o plano de treinos com os atletas que estiveram presentes em Julho na Taça do Mundo JKS no Japão. Vários dos atletas presentes na competição, e outros, decidiram juntar-se ao treinador, quando souberam da sua saída.