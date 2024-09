Azambuja vai ter um parque canino

A Câmara Municipal de Azambuja emitiu parecer favorável à construção do parque canino “Pracão” na Rua André Pessoa, em Azambuja. A autarquia cedeu um espaço, com uma área de 448m2, à junta de Azambuja, responsável pela obra.

O parque canino teve parecer favorável da Agência Portuguesa do Ambiente e foi aprovado por unanimidade em reunião do executivo. No entanto a vereadora do Chega, Inês Louro deixou a ressalva que não existe no concelho de Azambuja nenhum equipamento para pessoas de mobilidade reduzida.