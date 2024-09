Edifício em perigo de ruína obriga a fechar ruas no centro histórico de Tomar

A Câmara Municipal de Tomar procedeu ao encerramento do trânsito nas ruas Infantaria 15 e Pedro Dias, no centro histórico da cidade. O encerramento deve-se ao perigo de ruína da fachada de um edifício existente na esquina entre essas duas ruas. Foi encerrado o trânsito automóvel e também o trânsito pedonal na zona de perigo.

O município de Tomar informa que a interdição vai decorrer até que o proprietário promova as necessárias obras de demolição da alvenaria em risco de ruir, aguardando-se que o mesmo aconteça com a maior brevidade possível.



Esta situação vai afectar também a circulação dos Transportes Urbanos de Tomar, que vão ser desviados pela Av. Marquês de Tomar, Rua João Carlos Everard e Av. Dr. Cândido Madureira, retomando o trajecto na paragem da Misericórdia, suprimindo assim as paragens do Largo do Pelourinho e da Praça da República, situação que se manterá até à reabertura da Rua Infantaria 15.