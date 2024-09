Exploração de espaços públicos em Alpiarça discutidos na reunião de câmara

A falta de propostas para exploração de alguns espaços públicos no concelho de Alpiarça fez com que vários concursos tenham ficado desertos. A informação foi partilhada por Sónia Sanfona, presidente da autarquia, na última sessão camarária, que se realizou a 19 de Setembro. A reunião, entre outros assuntos, fez um ponto de situação das hastas públicas sobre a exploração de quatro espaços, nomeadamente o bar das piscinas municipais, os campos de padel, o parque de campismo e o jardim municipal.

Sónia Sanfona explicou que o concurso para concessão do bar das piscinas ficou deserto pela falta de propostas. No entanto, a presidente do executivo diz que posteriormente foram recebidas algumas pessoas interessadas em ver o espaço. “Falamos, por exemplo, num espaço de actividade clínica como fisioterapia”, disse. Para a exploração do bar do jardim municipal, a presidente da câmara declarou que “duas propostas estão a aguardar o envio de documentação complementar, uma vez que ambos os candidatos não entregaram um documento e, portanto, foram notificados”, adiantou.

Sobre os campos de padel, Sónia Sanfona revelou a possibilidade de a proposta recebida ter de ser ajustada, devido a não corresponder às normas da hasta pública. Em relação ao parque de campismo, a autarca afirmou que o concurso público ficou deserto por motivo de falta de propostas. Contudo, anunciou que “surgiu, entretanto, uma entidade interessada que apresentou uma proposta de projecto” que está a ser analisada devido à sua dimensão.

A vereadora da CDU, Fernanda Cardigo, fez ainda uma observação final no que diz respeito ao jardim municipal. Explicou que o estado do espaço está descuidado com ervas e necessita de intervenção. A presidente da câmara esclareceu que a limpeza dos espaços verdes é feita continuamente entre a sede do concelho e os vários lugares e que os trabalhos de limpeza no jardim começaram no dia da sessão camarária.