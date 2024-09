Luto Nacional adia abertura das Festas do Concelho de Sardoal

Devido ao Luto Nacional, decretado pelo Governo para esta sexta-feira, 20 de Setembro, pelas vítimas dos incêndios, o município de Sardoal cancelou todo o programa das Festas do Concelho, previsto para hoje, adiando a abertura e respectivo programa para data ainda a confirmar.

Em nota de imprensa, o município de Sardoal associa-se à dor que assola as populações afectadas pelos incêndios, bem como ao sofrimento de amigos e familiares que viram vidas ceifadas. O concelho de Sardoal é, na região, dos mais afectados pelos incêndios e pela devastação causada à população. Pode ler-se na mesma nota que, o cancelamento da a abertura das Festas do Concelho se deve ao facto do município considerar não existir motivos para celebrar durante um período de Luto Nacional por uma causa nobre e que tanto diz ao concelho.