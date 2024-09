Nova residência para estudantes em Abrantes vai ter capacidade para 54 camas

Abrantes vai ter uma nova residência para estudantes com capacidade para 54 camas, depois de ter sido aprovada a candidatura apresentada pelo município ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para a criação da segunda residência de estudantes no concelho, no edifício junto à Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes. A parte inferior do edifício será reabilitada e colocada ao serviço da Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes para o ensino das artes e da música.

A obra de requalificação do edifício, que sempre funcionou como residência de estudantes, está orçada em 2,6 milhões de euros e terá um financiamento de mais de dois milhões de euros do PRR. Para o presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos (PS), “foi com muito gosto” que receberam a aprovação da candidatura. “Vamos reabilitar um edifício que estava abandonado há muitos anos e coloáa-lo funcional e ao serviço da comunidade educativa”, disse, citado em nota de imprensa da autarquia.

A actual residência de estudantes localiza-se no centro histórico de Abrantes, com dois andares residenciais, um para estudantes do sexo feminino e outro para estudantes do sexo masculino, cada um com capacidade para nove estudantes.