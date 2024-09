Novas disciplinas na Universidade Sénior de Salvaterra de Magos

As inscrições estão abertas e a ficha de inscrição disponível no site da autarquia.

A Universidade Sénior de Salvaterra de Magos já tem 150 alunos inscritos, mas ainda há vaga para quem se queira inscrever. Existem novas disciplinas no currículo, num total de 29, entre elas artes decorativas, cuidados na comunidade, saúde e bem-estar, educação emocional e inteligência emocional, emoções pela arte, espanhol, francês e mãos criativas. As inscrições estão abertas e a ficha de inscrição disponível no site da autarquia.