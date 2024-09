Universidade da Terceira Idade de Santarém ganha casa nova

Câmara de Santarém cedeu à UTIS o edifício onde funcionou a enfermaria da antiga Escola Prática de Cavalaria, que vai ser reabilitado para as novas funções.

A Universidade da Terceira Idade de Santarém (UTIS) vai mudar-se para um edifício da antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC) disponibilizado pelo município. A cedência das instalações foi aprovada em reunião do executivo municipal e a UTIS vai mudar-se após as necessárias obras de requalificação e adaptação, como referiu o presidente da câmara, João Teixeira Leite. A UTIS funciona há alguns anos no antigo presídio militar de Santarém,

João Teixeira Leite referiu que este projecto para além de prioritário é muito querido para o Município de Santarém. O autarca acrescentou que o executivo decidiu dar corpo a uma necessidade de intervenção no edifício da antiga enfermaria da EPC e o que se pretende agora é passar da fase de estudo prévio para o projecto de execução, de forma a que, em breve, se possa lançar o concurso público para a respectiva empreitada.

O vereador da Cultura, Nuno Domingos, sublinhou a UTIS é um projecto de intervenção social, pleno e permanente, onde professores e alunos se alternam nessa função. “E isso é o mais bonito porque personifica a ideia de que cada um tem sempre alguma coisa para ensinar e muito para aprender”, afirmou.