Câmara de Azambuja renova apoio ao transporte escolar

Alunos residentes nas localidades limítrofes ao concelho de Azambuja vão ter apoio financeiro para se deslocarem para as escolas do município.

A Câmara de Azambuja aprovou em reunião do executivo a renovação do apoio ao transporte escolar para os alunos residentes nas localidades limítrofes ao concelho e que frequentem estabelecimentos de ensino do município. Os estudantes com escalão um da Acção Social Escolar ficam isentos, os alunos do escalão dois têm uma redução de 50%, e os restantes pagam uma taxa diária de 1,44€.

O executivo municipal aprovou ainda a alteração ao plano de acção da candidatura ao programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social – 5ª geração (CLDS-5G). Esta alteração consistiu na actualização da informação relativa ao diagnóstico social do concelho.