Coruche investe 63 mil euros no projecto Bairro Comercial Digital

A Câmara de Coruche celebrou, no mês passado, um contrato no valor de 62.495€, que se integra no investimento do município no âmbito da candidatura “Bairros Comerciais Digitais”, aprovada pelo PRR – Plano de Recuperação e Resiliência. A verba vai permitir que a autarquia adquira, nas próximas semanas, serviços destinados ao desenvolvimento funcional e gráfico de um website, bem como à sua instalação e operacionalização.

O projecto, segundo descrito no contrato, prevê o desenvolvimento de um marketplace para o Bairro Comercial Digital e uma aplicação móvel integrada. O presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira (PS), explicou que a verba superior a 62.000€ faz parte de uma candidatura aprovada, há precisamente um ano, que ronda os 500.000€. “Fizemos uma candidatura que consiste em angariar um conjunto de profissionais das áreas do comércio e serviços para que possam utilizar as ferramentas online no âmbito da sua actividade comercial. Por outro lado, queremos criar uma rede de internet acessível no espaço de intervenção deste projecto, complementada com muppis e painéis informativos”, revela o autarca.

Além de proporcionar novas infraestruturas digitais, o projecto visa incentivar a participação dos comerciantes em acções de formação para capacitação no uso de plataformas digitais para promoção e venda dos seus produtos. “Temos uma técnica dedicada exclusivamente a estes programas, onde se insere também Lojas com Gente, e estamos a trabalhar para garantir a boa execução deste projecto”, acrescenta Francisco Oliveira.

Recorde-se que em Setembro de 2023, tal como foi noticiado pelo MIRANTE, a Câmara de Coruche viu aprovada a sua candidatura “Bairros Comerciais Digitais, numa cerimónia de apresentação organizada pela Direcção-Geral das Actividades Económicas, que decorreu no Palácio da Bolsa, no Porto.

A estratégia de criação do Bairro Comercial de Coruche, designado por “Lojas com mais gente”, assenta na digitalização do comércio local e na sua capacitação procurando fortalecer a competitividade dos operadores económicos do bairro e atrair novos investidores.

O Bairro Digital abrange uma área de 3,42 hectares concentrando-se no centro urbano da vila de Coruche. À data, em declarações a O MIRANTE, Susana Cruz, explicou que a candidatura se centraria sobretudo no centro histórico da vila, mas estendia-se até à área de reabilitação urbana da Rua do Couço.