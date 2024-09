Escolas do concelho de Ourém com melhorias nas infraestruturas

O executivo municipal de Ourém tem apostado na requalificação do parque escolar e na sexta-feira, 13 de Setembro, visitou três estabelecimentos para avaliar os avanços nas empreitadas. A Escola Básica Nº1 do Bairro já conta com novos materiais, como mesas, cadeiras e mobiliário. O mesmo acontece na Escola Básica Nº1 de Moita Redonda onde foram investidos cerca de 100 mil euros pelo município que implicaram pinturas e caixilharia. No Centro Escolar de Cova de Iria, os responsáveis visitaram o local que, devido a um grande aumento do número de alunos, teve de instalar um monobloco como funcionamento de sala de aula. Durante a visita foi ainda realizada uma análise sobre o arranque do ano lectivo, avaliando a organização e eventuais necessidades de melhoria nas escolas do município.

A visita foi realizada com a presença do presidente da câmara municipal, Luís Albuquerque, que foi acompanhado por vereadores e responsáveis pelos estabelecimentos escolares. Para os autarcas é fundamental continuar a realizar esforços no sentido de dar melhores condições de trabalho e aprendizagem aos alunos, professores e pessoal não docente.