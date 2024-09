FITIJ recebe 19 mil euros da Câmara de Santarém

Festival Internacional de Teatro e Artes para a Infância e Juventude vai contar mais uma vez com apoio do município de Santarém.

A Câmara Municipal de Santarém aprovou a atribuição de um apoio financeiro extraordinário no valor de 19 mil euros à FITIJ - Associação Cultural, relativo à organização do “FITAIJ 2024 - Festival Internacional de Teatro e Artes para a Infância e Juventude”. O apoio do município visa ajudar e suportar as despesas devido ao elevado orçamento que implica a organização de um evento dessa dimensão, envolvência e importância.

A nona edição do festival decorre de 2 a 6 de Outubro em Santarém com o foco este ano em vários espetáculos de teatro e ligados ao Clown (palhaços) e ao Circo em actividades de rua. O evento conta com a participação de grupos do Brasil, Espanha, Estónia, Austrália, França, México e Venezuela, para além de Portugal, em que pontuam grupos profissionais e amadores. O FITAIJ promove espectáculos nas escolas das freguesias do concelho e a ligação com outros municípios da região ribatejana, mantendo como público-alvo as crianças, jovens e famílias.