Cartaxo consegue 9 milhões para as obras na Escola 2,3 de Pontével

O Centro Cultural do Cartaxo recebeu a comunidade educativa numa cerimónia que assinalou o início do novo ano lectivo. Foram entregues diplomas e medalhas a docentes e não-docentes que completam 25 anos de carreira ao serviço do ensino no concelho e comunicado que os 9 milhões de euros para a renovação da Escola Básica 2,3 de Pontével, serão financiados a 100% pelo PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), após mudança de critérios, representando o maior investimento a executar no concelho nesse âmbito. Recorde-se que, num primeiro momento, a escola de Pontével não tinha sido seleccionada para financiamento do PRR.

O MIRANTE teve acesso ao projecto da obra na escola de Pontével. O estabelecimento ficará dotado de 16 salas de aula, dois laboratórios e uma sala de preparação, duas salas de artes, uma sala de música, uma unidade de ensino estruturado, um centro de apoio à aprendizagem, uma sala de estudo, uma sala de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), uma sala do futuro, nova biblioteca e novo auditório. Contará também com sala de convívio de alunos, bufete, refeitório, uma cozinha nova, sala de pessoal não-docente, papelaria/reprografia e uma sala para a associação de estudantes.

Em termos desportivos, a escola mantém o seu gimnodesportivo e terá um gimnodesportivo exterior, balneários femininos, masculinos e de mobilidade condicionada, balneários para professores, gabinete de professores e instalações sanitárias. Há ainda uma aposta na melhoria dos espaços para docentes e administrativos, gabinete médico, de psicologia e dois gabinetes de terapia da fala.

Na mesma sessão de abertura do ano lectivo, o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, afirmou que a requalificação da Escola Secundária do Cartaxo, concluída em 2023 num investimento superior a 3,8 milhões de euros, “terá um retorno em qualidade de ensino e de aprendizagem muito superior ao valor financeiro da obra”. Acrescentou que a autarquia cumpre um plano anual de melhorias nos estabelecimentos de ensino, com a aquisição de mobiliário para salas de aula, novos equipamentos para os espaços exteriores e aquisição de materiais pedagógicos.

A cerimónia contou com um momento motivacional com Nuno Pinto Martins, da Academia Educar pela Positiva e autor do livro Educar Pela Positiva – Um Guia para Pais e Educadores.