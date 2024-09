Concurso para reconstrução dos passadiços de Ortiga ainda este ano

O projecto para a reconstrução dos passadiços de Ortiga, em Mação, está praticamente concluído. Em conversa com O MIRANTE, o presidente do município, Vasco Estrela, esclarece que falta apenas orçamentar a obra e o parecer da APA – Agência Portuguesa do Ambiente para avançar com a obra.

Recorde-se que, em 2022, grande parte dos passadiços de Ortiga ficou destruída devido a cheias do rio Tejo. A estrutura, construída em Fevereiro de 2022, com um investimento de cerca de 300 mil euros, não resistiu à forte corrente provocada pelas descargas da barragem de Belver, após chuva intensa.

O projecto de reconstrução é financiado pelo fundo de emergência municipal, com prazo até final de 2025, no entanto, Vasco Estrela acredita que até fim deste ano o projecto esteja finalizado para ser lançado o concurso. “Temos o apoio do fundo de emergência municipal, uma vez que a catástrofe que afectou os passadiços foi considerada um fenómeno extremo, fruto de condições climatéricas” explica o autarca.

Vasco Estrela garante que vão ser tomadas medidas para evitar situações parecidas à que danificou os passadiços em 2022. “Não podemos garantir, porque não se controla o estado da natureza, mas vamos trabalhar para isso. Nesse sentido, vamos reconstruir os passadiços, não exactamente no mesmo sítio, mas mais para trás e com menos estruturas de madeira para diminuir os riscos. A ideia é fazer os possíveis para que, no futuro, a situação não se volte a repetir” diz.