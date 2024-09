Odete Silva vai dar nome a rotunda na Póvoa de Santa Iria

A histórica presidente dos bombeiros da Póvoa de Santa Iria e deputada do Parlamento, Odete Silva, falecida há oito anos vítima de cancro, vai dar nome à rotunda situada junto ao quartel da associação.

A atribuição do nome de Odete Silva à rotunda foi aprovada pela comissão municipal de toponímia e a proposta aprovada por unanimidade na última reunião de câmara de Vila Franca de Xira, onde Odete Silva foi lembrada pelo seu espírito solidário e combativo pelas causas em que acreditava.

É uma “homenagem digna e necessária”, considerou David Pato Ferreira, vereador da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), que lamentou o arrastar do processo durante tanto tempo. “Ela marcou quem com ela trabalhou e conviveu. Uma mulher amiga, com uma vontade de viver frenética, obstinada nas causas, integridade cívica, coerência e imensa capacidade de trabalho”, lembrou o autarca, notando também que já havia sido distinguida com a medalha de honra do município.

Também o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, confessou pensar muitas vezes em Odete Silva e na falta que esta faz no panorama político local. “Fazia parte de uma nova geração de autarcas e lembro-me da sua garra e tenacidade. Enquanto desempenhava funções na concelhia do PSD sempre houve grande lealdade institucional, que é assim que os adversários políticos se devem tratar. Não nos devemos tratar mal por tratar mal. E ela tinha uma grande capacidade de discordar e defender as suas ideias num clima de frontalidade e lealdade institucional”, elogiou.

Para o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Odete Silva “deu o exemplo” à comunidade liderando associações difíceis como são os bombeiros, “que pedem uma grande disponibilidade”. Uma mulher que, destacou, encarnava a diferença de visão entre o ontem e o hoje. “Inspirou outras mulheres a seguir-lhe as pisadas e no nosso concelho há muitas mulheres a presidir a associações de bombeiros, que é uma função super exigente do ponto de vista familiar e cívico”, evocou.

Odete Maria Loureiro da Silva trabalhou como gestora numa empresa de distribuição de combustíveis antes de entrar para a política. Na altura do seu falecimento era Deputada, eleita pelo círculo eleitoral de Lisboa, Presidente da Direcção da Associação dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Santa Iria e Presidente da concelhia do PSD de Vila Franca de Xira. Morreu em Março de 2016 vítima de cancro. Em 2017 O MIRANTE concedeu-lhe o título de personalidade do ano a título póstumo.