Ourém com mais alunos e quase todos os professores colocados

O Teatro Municipal de Ourém lotou no dia 11 de Setembro numa sessão dedicada aos docentes que vão leccionar no concelho, assinalando a abertura oficial do ano lectivo. A iniciativa promovida pelo município foi antecedida de outra dedicada ao pessoal não docente, com objectivo de valorizar o papel dos assistentes operacionais na formação dos jovens. A sessão subordinada ao tema “Desafios e Perspectivas para a Educação” contemplou exibições de âmbito cultural, momentos formativos e ainda uma homenagem aos docentes aposentados no ano lectivo anterior.

A directora do Centro de Formação “Os Templários”, Sara Mocho, sublinhou a pertinência e importância da iniciativa no acolhimento de novos professores, permitindo uma visão genérica do território e do contexto educativo concelhio. Também Pedro Florêncio, delegado regional da Educação de Lisboa e Vale do Tejo, enalteceu a relevância do momento e destacou algumas das medidas implementadas com o intuito de valorizar a carreira dos docentes.

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, encerrou os discursos afirmando que “a educação é um dos pilares fundamentais do nosso futuro”. Confirmou a contratação de 31 novos assistentes operacionais para os estabelecimentos escolares concelhios (além de seis que serão contratados a curto prazo), e congratulou o facto de praticamente todos os professores necessários estarem já colocados no concelho. Luís Miguel Albuquerque lembrou ainda as várias competências assumidas pelo município no que diz respeito à Educação. Anunciou a realização de empreitadas nas escolas de Amieira e de Boleiros, além da realização de projectos para a construção de edifícios de apoio no Centro Escolar da Caridade e Beato Nuno. O presidente sublinhou ainda o amplo projecto de requalificação da Escola Básica 2.3 D. Afonso, IV Conde de Ourém e a concepção em curso do projecto de execução do futuro Centro Escolar Fátima Estádio. A finalizar, Luís Miguel Albuquerque lembrou o aumento considerável de alunos.

A sessão de abertura contou com duas conferências, sendo a primeira subordinada à “Inovação Social e Educação”. A outra conferência teve como tema “IA na Educação: Desafios, Oportunidades e Preocupações”. A sessão encerrou com um momento de dança protagonizado por alunas da Academia de Dança Reme Rodríguez e contou com a presença do executivo municipal, entre várias individualidades e representantes de entidades oficiais.