Posto CTT do Granho localiza-se na sede da Associação Humanitária do Granho, ao lado da junta de freguesia local.

Posto CTT do Granho com apoio municipal

A Associação Humanitária do Granho, que assegura o funcionamento do posto dos CTT nessa localidade do concelho de Salvaterra de Magos, vai receber da câmara 4.000€ para conseguir manter o serviço na sua sede, ao lado da junta de freguesia. O protocolo foi aprovado em reunião do executivo municipal.