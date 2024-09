Santarém procura financiamento para projectos ligados ao ambiente

O presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, e o presidente da empresa municipal Águas de Santarém, Ramiro Matos, reuniram no dia 19 de Setembro, com o secretário de Estado do Ambiente, Emídio Sousa.

O presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, e o presidente da empresa municipal Águas de Santarém, Ramiro Matos, reuniram no dia 19 de Setembro, com o secretário de Estado do Ambiente, Emídio Sousa, no sentido de encontrar soluções de financiamento para diversos projectos. Entre os temas abordados, estiveram os projectos da remodelação da ETAR de Santarém, prolongamento da rede de saneamento em diversas freguesias rurais, o abastecimento de água à cidade de Santarém, a continuidade das consolidação das barreiras e a necessidade de ampliação do projecto Alviela 7.7.

João Teixeira Leite agradeceu ao governante a clareza e objectividade da discussão, que considera “determinantes para que Santarém enquadre estes projectos em diversas soluções de financiamento, de forma que os mesmos se concretizem, permitindo a prossecução de um trabalho desenvolvido sempre em prol do ambiente e da segurança da população”.