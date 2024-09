Alenquer reforça medidas de prevenção contra incêndios

O Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC) de Alenquer desencadeou medidas para ajudar a mitigar e prevenir a ocorrência de incêndios durante os quatro dias de Estado de Alerta, em que a probabilidade de ocorrer incêndios foi maior.

Uma dessas medidas passou por alocar equipas no terreno de forma estratégica, com meios humanos e maquinais, que permitissem evidenciar uma resposta rápida. Estas fazem a vigilância de possíveis fogos dando uma resposta pronta em espaço rural, por vezes de difícil acesso, e num concelho com uma área de 304,22 km², marcadamente rural.

O vice-presidente da Câmara de Alenquer, Tiago Pedro, na companhia do coordenador do Serviço Municipal de Protecção Civil, Tiago Espírito Santo, esteve presente no terreno junto das equipas destacadas para a vigilância móvel. O concelho tem à sua mercê dez postos de vigia que incidem sobre o território e propiciam um avistamento claro e precoce de uma possível coluna de fumo, facilitando a primeira intervenção e consequentemente extinção do incêndio. As equipas de bombeiros, de sapadores florestais e as brigadas AFOCELCA, empresa de protecção florestal, estão preparadas para esta primeira intervenção no terreno, de acordo com nota do município.