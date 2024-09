Antigo cinema da Castanheira do Ribatejo vai ser comprado pelo município

Depois de duas décadas de avanços e recuos o município de Vila Franca de Xira decidiu dar o primeiro passo para poder dotar a Castanheira do Ribatejo de um espaço cultural e para isso alocou uma verba para comprar as instalações onde em tempos funcionou o antigo cinema da vila.

O negócio vai rondar os 165 mil euros e o valor foi detectado pelos vereadores da oposição durante a discussão de uma revisão orçamental que foi a votação em reunião de câmara e que foi aprovada com a abstenção do Chega. O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, não se alonga em pormenores sobre o negócio, explicando apenas que resulta de conversas que a câmara tem feito com a junta de freguesia ao longo dos anos visando encontrar forma de criar um espaço cultural que sirva a comunidade da Castanheira do Ribatejo.

Situado na rua Palha Blanco, o antigo cinema da Castanheira do Ribatejo foi o último a fechar portas no concelho de Vila Franca de Xira, pouco depois de terem fechado as salas da então Lusomundo no Vila Franca Centro.

A Castanheira do Ribatejo há muito reclama a criação de um espaço cultural que permita servir a comunidade. Sempre que é preciso fazer uma sessão pública ou uma assembleia municipal as entidades têm de recorrer aos edifícios das associações ou ao exíguo salão da junta de freguesia local. Também a apresentação de espectáculos ou movimentos artísticos é muito limitada na vila por falta de espaços condignos.

Recorde-se que desde 2009 que é falada a possibilidade de se construir um novo auditório para eventos culturais na Castanheira do Ribatejo, em terrenos situados ao lado da junta de freguesia, mas a obra nunca avançou por ser demasiado cara. Em Novembro de 2014 a câmara garantiu que os trabalhos só avançariam caso fossem conseguidos fundos comunitários, que nunca apareceram.