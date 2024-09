Estratégia Local de Habitação em Alpiarça num impasse

A Estratégia Local de Habitação de Alpiarça está a decorrer com alguns constrangimentos e não tem avançado de acordo com o expectável. Em reunião camarária realizada na quinta-feira, 19 de Setembro, a presidente da câmara municipal lamentou o atraso dos projectos de reabilitação e das condições das pessoas que vivem em casas consideradas precárias.

Sónia Sanfona falou dos projectos que o município tem há mais de um ano e esclareceu que ao longo do tempo não tem havido respostas das entidades públicas que permitido avançar com as empreitadas. “Não avançamos com verbas próprias porque o município não tem meios para avançar sem a garantia da parte do Estado, mas a postura das entidades oficiais tem sido sistematicamente de ausência de resposta aos processos”, explicou.

A autarca esclareceu que o município está a trabalhar na questão das rendas assistidas, uma vez que tem um acordo celebrado através da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT). Recorde-se que o município tem previsto um orçamento de 14 milhões de euros para a construção de um conjunto de fogos para habitação, que são para arrendamento com rendas apoiadas. A presidente do executivo sublinhou que a verba é significativa porque vai criar mais de 60 fogos que vão permitir alojar condignamente pelo menos 60 famílias.