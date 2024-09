Interrupção no abastecimento de água no Porto Alto

A Águas do Ribatejo vai suspender o abastecimento de água em Porto Alto na terça-feira, 24 de Setembro, entre as 14h00 e as 18h00, devido a trabalhos de substituição de uma conduta no Subsistema de Abastecimento de Água.

A intervenção afecta a Avenida das Nações Unidas, no troço entre o McDonald's e a Rua da Fábrica.

A empresa alerta os consumidores para só utilizarem a água após a normalização do abastecimento, recomendando que apenas seja consumida quando esta se apresentar transparente.

Em caso de turvação ou para mais esclarecimentos, os clientes podem contactar a Águas do Ribatejo pelo telefone 263 509 400, disponível em dias úteis entre as 09h00 e as 18h00, ou através do número verde gratuito 800 20 20 40, que funciona fora desse horário, incluindo fins-de-semana e feriados.