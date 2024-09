Oposição diz que reuniões de câmara no Entroncamento são preparadas de forma amadora

Ambiente voltou a aquecer, na última reunião do executivo da Câmara do Entroncamento. Vereador da oposição acusa maioria socialista de preparar as reuniões de forma amadora e desrespeitando os vereadores presentes.

O ambiente entre os vereadores da oposição e a gestão socialista na Câmara do Entroncamento continua a ferro e fogo com acusações de parte a parte. Na última reunião camarária, o vereador do PSD, Rui Madeira, acusou o PS de preparar as reuniões de forma amadora e descuidada, desrespeitando os restantes vereadores.

Em causa estava a retirada de dois pontos, na ordem de trabalhos, relativos a obras e loteamentos. O reparo foi feito por Rui Gonçalves, que sugeriu a retirada dos pontos devido à falta de informação. Rui Madeira destacou que era frequente os vereadores da oposição manifestarem preocupação, relativamente, à falta de informação. “Não nos estamos a referir ao trabalho realizado pelos serviços, mas à falta de verificação dos socialistas da forma como os pontos estão preparados”, afirmou Rui Madeira.

O vereador do PSD diz que tem vindo a verificar, ao longo do tempo, que “as reuniões são preparadas de forma amadora por quem as dirige”, defendendo que os restantes vereadores merecem mais respeito e atenção pela forma como recebem os documentos. “O senhor presidente diminui os vereadores da oposição e acusa-os de incapacidade mas aquilo que se vê é que as reuniões é que não têm sido devidamente preparadas”, atirou Rui Madeira, pedindo que a informação comece a ser entregue completa para uma realização séria e digna das reuniões que “pretendem tratar de assuntos de interesse para o município e munícipes”.

O presidente da câmara, Jorge Faria (PS), desvalorizou a situação, afirmando que o documento em falta não era relevante para a tomada de decisão. “Estavam presentes todos os outros elementos importantes, na minha opinião, o relatório não era relevante para a aprovação tal como foram aprovados outros pontos que não tinham. O senhor está em campanha há muito tempo e tenta denegrir o trabalho de todos, com um conjunto de intervenções repetidas”, rematou.