Carris Metropolitana lança ferramenta digital para regresso às aulas

Com o início do novo ano lectivo a Carris Metropolitana, que serve o concelho de Vila Franca de Xira, lançou uma ferramenta digital para simplificar o planeamento das rotas de transporte dos alunos. A iniciativa, voltada para alunos, pais e professores, tem como objectivo proporcionar um acesso rápido às informações sobre as linhas de autocarro que servem escolas e universidades da região. A plataforma permite que os utilizadores consultem a rede de transportes a partir da selecção da sua instituição de ensino. Entre as funcionalidades disponíveis estão a visualização das paragens e linhas de autocarro que servem a escola ou universidade escolhida. Além disso, é possível descarregar um documento PDF com todos os detalhes do trajecto, facilitando o planeamento do percurso diário.