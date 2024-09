Município do Cartaxo está a investir mais de dois milhões de euros na conservação e manutenção das estradas. Investimento já chegou a Vila Chã de Ourique.

Foto: Câmara do Cartaxo

Circulação alternada em Vila Chã de Ourique para alcatroamento da via

Uma das faixas de rodagem da Rua 1º de Maio, na Nacional 3, em Vila Chã de Ourique, concelho do Cartaxo, está a ser alcatroada pelo que a circulação tem sido feita de forma alternada, causando alguma demora em horas de maior fluxo de trânsito. No dia 23 de Setembro, realizou-se o alcatroamento da outra faixa, prevendo-se o final da empreitada para breve. O município vai investir mais de dois milhões de euros na conservação e manutenção das estradas e o presidente da câmara, João Heitor, considera o valor insuficiente.

“O valor é claramente insuficiente para resolver todos os problemas que temos no concelho, vamos ter em atenção aquilo que considerarmos prioritário. O objectivo é ir aos sítios onde passa mais gente para que o pouco dinheiro que temos seja utilizado de forma a impactar o maior número de pessoas possível”, referiu João Heitor em sessão camarária à qual O MIRANTE assistiu.