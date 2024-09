Mação trabalha na prevenção de incêndios e reflorestação de área ardida

Presidente do município falou a O MIRANTE sobre o trabalho de prevenção a incêndios no concelho e o projecto de reflorestação das áreas ardidas em 2017.

Numa altura em que os incêndios estão na ordem do dia, o município de Mação tem trabalhado para combater e prevenir os fogos no concelho, que noutros anos foi dos mais afectados da região. “Temos dado continuidade ao que já tem vindo a ser feito, com trabalho de vigilância, sensibilização da população, melhoramento de infraestruturas e limpezas de terreno para tentar assegurar e resolver todas as situações sobre a nossa área de responsabilidade”, explicou a O MIRANTE o presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela.

Quanto ao projecto de reflorestação das áreas ardidas em 2017, Vasco Estrela salienta a importância do papel das AIGP (Áreas Integradas de Gestão de Paisagem), em 20 mil hectares ao longo do concelho, que abrangem zonas atingidas pelos incêndios de 2017 e que vão ser alvo de intervenção. No entanto, Vasco Estrela explica que as intervenções no terreno estão à responsabilidade da Aflomação e da AZR – Gestão Territorial.