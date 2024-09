Novos laboratórios reforçam ensino de ciências na Secundária Damião de Goes

O Agrupamento de Escolas Damião de Goes, em Alenquer, conta com novos laboratórios e equipamentos, que vão ser usados já este ano lectivo sobretudo pelos alunos da escola secundária. Os contentores que albergavam quatro salas de aula foram removidos e deram lugar a um novo edifício, com quatro salas de laboratórios para o ensino de ciências e mais duas salas de aulas convencionais. A obra sofreu atrasos e as salas acabaram por não entrar em funcionamento no ano lectivo passado. A empreitada custou 1 milhão e 100 mil€, e foi financiada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

O executivo da Câmara de Alenquer e docentes inauguraram o equipamento no dia 13 de Setembro. Na ocasião, o presidente do Município de Alenquer, Pedro Folgado (PS), recordou que o seu percurso profissional passou por aquela escola e que havia um projecto para obras aprovado no âmbito da Parque Escolar e que ficou sem efeito, à época, quando o Governo caiu. “Este espaço nunca existiu verdadeiramente na escola. As salas é que eram adaptadas para laboratório e foi-se vivendo de 1978 até aqui, com a perspectiva de haver um espaço destes. A muito custo conseguimos colocar o ensino básico e secundário na lista das escolas prioritárias e por isso com financiamento para obras assegurado a 100%”, afirmou o autarca.

Segundo Pedro Folgado, as obras de reabilitação da escola não foram possíveis submeter a financiamento do PRR porque o projecto que existia, feito para a Parque Escolar, possivelmente terá que ser refeito todo de raiz. “É natural que tenhamos de partir da estaca zero. Temos estimativa de obras no valor de 17 milhões de euros e são duas escolas muito grandes. Conseguimos substituir a cobertura, o que já é muito bom, mas urge fazer intervenções profundas. Não adianto datas para elaboração do novo projecto mas ainda vai durar um a dois anos a ser implementado”, explicou a O MIRANTE.

A Escola Secundária Damião de Goes, construída no ano lectivo de 1973/74, alberga actualmente três ciclos de escolaridade e é frequentada por 955 alunos do ensino básico, 978 alunos do ensino secundário e mais 220 alunos no ensino secundário nocturno. O Agrupamento de Escolas Damião de Goes tem no total 3100 alunos.