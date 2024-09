Peixes mortos na Barragem dos Patudos em Alpiarça

O Partido Ecologista Os Verdes (PEV) alertou para um caso de mortandade de peixes na Barragem dos Patudos, em Alpiarça, e que ninguém os está a retirar da água, o que pode colocar em risco a saúde pública, lê-se num comunicado enviado à comunicação social. “Activistas do PEV que se deslocaram posteriormente ao local, confirmaram a situação e ficaram chocados pelo facto de não estar a decorrer nenhuma intervenção para retirar os peixes da barragem (…) ao prolongar-se esta situação, estaremos perante um agravamento da degradação das águas, que pode potenciar um problema de saúde pública”, referiu o partido.

Segundo o PEV, a mortandade pode ter sido causada pela falta de oxigenação da água devido ao aumento das temperaturas na última semana. Afirmando que este tipo de ocorrência já tinha acontecido no passado, quando a CDU liderava a Câmara de Alpiarça, Os Verdes referem que, na altura, a autarquia tomou medidas para evitar que voltassem a morrer peixes naquela barragem, como a utilização de repuxos para oxigenar a água.

No comunicado divulgado, o PEV critica a actual câmara (PS), referindo que abandonou as medidas preventivas implementadas então pela autarquia liderada pela CDU. “Não sendo uma ocorrência nova, o PEV não pode, no entanto, deixar de estranhar que as medidas tomadas no passado pela Câmara CDU para minimizar o problema tenham sido abandonadas”, criticaram.

Segundo Manuela Cunha, da direcção nacional do partido e responsável pelo distrito de Santarém, na altura “a CDU reuniu com especialistas e uma das decisões tomadas" foi a colocação de um repuxo "que, embora não seja totalmente eficaz, ajudava a oxigenar as águas”, explicou. O partido pede agora à autarquia socialista que “a recolha dos peixes mortos seja feita o mais rapidamente possível” e pede que as medidas implementadas pela CDU sejam retomadas "para evitar a repetição destes fenómenos com a mesma gravidade”.

Entretanto, o partido emitiu, um novo comunicado onde revela que questionou a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para saber se tem “algum plano de intervenção para a Barragem dos Patudos". "Os Verdes vêm alertar a APA para a mortandade de peixe como também para o facto de não estar a ocorrer nenhuma recolha dos mesmos com a urgência que seria necessária (…) gostaríamos de saber se a APA confirma ter um plano de intervenção para a Barragem dos Patudos e porque não foi ainda executado” questionou o partido. A Lusa contactou a Câmara de Alpiarça e a APA, mas até ao momento não obteve qualquer resposta de ambas as entidades.