Reconversão do antigo Mercado de Abrantes vai custar 6,5 milhões de euros

O projecto para a reconversão do antigo Mercado Diário em Abrantes foi apresentado no dia 20 de Setembro, em assembleia municipal, e representa um investimento de 6,5 milhões de euros, com financiamento garantido através do Investimentos Territoriais Integrados (ITI) da CCDR – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. O projecto é da autoria da dupla de arquitectos José Maria Cumbre e Nuno Sousa Caetano, vencedores do concurso público internacional e pretende transformar o antigo mercado municipal num espaço multiusos. Está prevista a construção, no primeiro andar, de um espaço aberto (open space), vocacionado para a realização de eventos destinados a iniciativas dirigidas para o público jovem, mas também para eventos expositivos. O espaço poderá acolher eventos como a Feira Nacional de Doçaria Tradicional ou o Encontro Ibérico de Azeite, feiras de artesanato e outras iniciativas para promoção das tradições da região ou eventos de cariz económico. Zonas pedonais acessíveis em redor do edifício e um elevador exterior para o parque do Vale da Fontinha, facilitando a mobilidade no acesso ao edifício são outras das propostas do projecto vencedor. Manuel Valamatos, presidente da câmara, considera o projecto estruturante para o concelho, implicando não só a requalificação de todo o edifício, mas também a transformação de toda a área envolvente.



Um assunto que tem gerado divisão

A reconversão do antigo mercado de Abrantes num espaço multiusos não é um tema consensual entre a população da cidade e as diferentes forças políticas. Se o Partido Socialista, que governa a Câmara de Abrantes, está convicto que o projecto a executar nesse imóvel devoluto vai dar à cidade uma nova dinâmica, permitindo a recepção de eventos de grande dimensão, a oposição torce o nariz, defendendo o regresso do mercado diário às origens. O grupo informal de cidadãos os “Amigos do Mercado de Abrantes” tem organizado, ao longo dos anos, vários protestos. As críticas ao estado de abandono do edifício têm sido muitas, mas também não faltam palavras azedas para classificar o novo mercado. Recorde-se que o mercado municipal foi fechado pela ASAE, há mais de uma década, por falta de condições de higiene.

O projecto para a reconversão do mercado, mantém a preservação das duas fachadas principais, mas deixa definitivamente de fora o regresso do mercado diário, que funciona desde 2017 num outro espaço construído no centro histórico por mais de um milhão de euros.