Subida da criminalidade em Alverca e Sobralinho preocupa autoridades

A Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública foram à última reunião privada do Conselho Municipal de Segurança de Vila Franca de Xira garantir aos autarcas que a criminalidade no concelho está sob controlo. Mas há números que devem levantar preocupações, a começar pela União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, que registou este ano até Julho mais 91 crimes do que no ano passado no período homólogo. Segundo apurou O MIRANTE, a PSP anunciou aos autarcas que foi nessa freguesia que a criminalidade mais aumentou entre Janeiro e Julho, em relação ao ano anterior. Além disso, este ano houve registo de dois homicídios naquela união de freguesias que geraram elevado alarme social, um deles um ajuste de contas que não envolveu pessoas da comunidade.

Apesar dos números menos positivos de Alverca e Sobralinho, na globalidade, as forças de segurança afiançaram que a criminalidade registada este ano no concelho está - até agora - 6% abaixo do ano passado neste mesmo período. Os furtos, burlas, tráfico de droga e condução sob efeito do álcool continuam a liderar as estatísticas, quer na PSP quer na GNR. Ambas as forças policiais queixaram-se aos autarcas de não poder haver mais detenções por tráfico de droga por falta de mandados emitidos pelo tribunal. Violência doméstica, resistência e coacção, desobediência, posse de arma proibida e imigração ilegal foram outros dos crimes registados pelas forças de segurança.

O Conselho Municipal de Segurança é uma entidade com funções de natureza consultiva, de articulação, informação e cooperação entre os vários agentes locais ligados à segurança visando encontrar respostas para problemas de marginalidade e criminalidade e luta contra a exclusão social e promoção da inserção social.