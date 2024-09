Vila Franca de Xira aprova adesão a projecto para Regeneração de Áreas Urbanas Históricas

Vila Franca de Xira decidiu promover as diligências necessárias para aderir, ou tentar replicar um modelo de funcionamento semelhante adaptado ao seu território, do projecto europeu HUB-IN, uma iniciativa que visa revitalizar Áreas Urbanas Históricas através da inovação e do empreendedorismo, preservando o património cultural e ambiental.

A proposta, apresentada pelos vereadores da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) foi aprovada por unanimidade na última reunião de câmara.

Consideram os vereadores da Coligação Nova Geração que a adesão de Vila Franca de Xira ao HUB-IN trará benefícios importantes, como a troca de conhecimento com outras cidades parceiras, a ampliação do perfil internacional do município e a exploração de novas oportunidades de investimento e atracção de trabalhadores qualificados. A cidade terá ainda a oportunidade de contribuir para a New European Bauhaus, um movimento que procura promover a sustentabilidade e a inovação no design urbano e na arquitetura europeia.

O HUB-IN é um consórcio que envolve 19 cidades europeias, incluindo cinco municípios portugueses: Lisboa, Porto, Palmela, Fundão e Guimarães. O projecto é desenvolvido em colaboração com várias organizações internacionais, redes e universidades, formando um ecossistema de inovação e desenvolvimento sustentável. A iniciativa concentra-se em maximizar o potencial das Áreas Urbanas Históricas, utilizando o seu património cultural como motor de regeneração e inovação.

A vereadora com o pelouro da cultura, Manuela Ralha, diz que o projecto pode ser positivo mas lembrou que ao contrário de outras cidades o concelho de Vila Franca de Xira não tem a mesma dimensão em termos de património histórico edificado.

“Tivemos primeiro o terramoto de 1755 que deixou a cidade toda destruída e depois as invasões francesas que destruíram todos os edifícios históricos que ainda restavam. Por isso estamos descaracterizados por essa necessidade de reconstrução. Mas é uma proposta interessante para pensarmos algumas iniciativas feitas noutros lados para potenciar o turismo”, notou.