Apanhado com armas no festival da juventude em Arruda dos Vinhos

Um homem de 29 anos foi detido e constituído arguido depois de ter sido apanhado no Festival da Juventude em Arruda dos Vinhos com duas armas brancas proibidas. A detenção foi realizada pelo Posto Territorial de Arruda dos Vinhos da GNR, que apanhou o homem em flagrante. A detenção ocorreu após uma denúncia que relatava distúrbios causados pelo suspeito no recinto do evento. Em resposta, os militares da Guarda deslocaram-se ao local e abordaram o indivíduo. Durante a revista, foram encontradas as duas armas brancas, dissimuladas na cintura do homem, que foram apreendidas. O suspeito foi detido e constituído arguido, com os factos a serem comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Franca de Xira. De acordo com a GNR, a posse de armas proibidas sem a devida autorização constitui crime segundo o Regime Jurídico das Armas e Munições.