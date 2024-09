Bombeiros Torrejanos completam 93 anos em Outubro

93º aniversário assinalado no sábado, dia 5 de Outubro, com comemorações durante toda a manhã.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos comemora 93 anos no dia 5 de Outubro. Para assinalar a data, a associação tem um programa de comemorações durante toda a manhã de sábado. Pelas 08h00 inicia a alvorada com o toque da sirene, seguida 15 minutos depois pelo Porto de Honra. O hastear da bandeira está marcado para as 8h50 com a romagem até ao cemitério. Pelas 10h00 realiza-se a formatura geral e recepção às entidades oficiais, estando a sessão solene marcada para meia hora depois. A partir do meio dia, vai haver um desfile de viaturas pelas ruas da cidade.