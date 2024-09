Escolha de Benavente para futuro aeroporto defraudou expectativa diz presidente da CIM da Região de Leiria

O presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL) afirma que a escolha do Campo de Tiro localizado no concelho de Benavente para localização do futuro aeroporto internacional do país defraudou a expectativa criada e garantiu que existiam alternativas que iriam multiplicar o desenvolvimento. “A expectativa criada com a construção deste aeroporto ao longo destas décadas foi, de certa maneira, defraudada com a decisão de construção em Alcochete, sabendo que existiam alternativas que, no nosso entender, iriam provocar um desenvolvimento multiplicador não só do país, mas em especial da região Centro”, refere Gonçalo Lopes. O dirigente, que também é presidente da Câmara de Leiria, falava na Comissão Parlamentar de Economia, Obras Públicas e Habitação, na audiência sobre “Aeroporto Internacional de Lisboa em Alcochete e Isenção de Portagens nas SCUT – impactos para a Região Centro de Portugal”.

O autarca socialista lembrou que a CIMRL e outras comunidades intermunicipais na região Centro defenderam que a localização no futuro aeroporto “deveria ser analisada como infraestrutura que permitiria uma visão integral do país” e deveria ser a norte do rio Tejo, onde vive a “esmagadora maioria dos portugueses”. Por outro lado, Gonçalo Lopes notou que se a opção fosse na região Centro iria preencher “um vazio” dada a “inexistência de uma estrutura portuária” nesta região. Aos deputados, o autarca sustentou que a opção por Alcochete representa “um conjunto de limitações económicas, financeiras, de mobilidade para a população” que vive na região de Leiria e no Centro do país, exemplificando com o aumento do custo e da distância à futura infraestrutura aeroportuária. Nesse sentido, defendeu a “necessidade de reforçar as preocupações na área da acessibilidade na Região de Leiria”, notando que algumas das propostas a ser elencadas, embora já garantidas, precisam de rapidez na execução.

Recorde-se que em Maio último, o primeiro-ministro Luís Montenegro anunciou que o Governo aprovou a construção do novo aeroporto internacional do país no Campo de Tiro com a denominação Aeroporto Luís de Camões, com vista à substituição integral do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.