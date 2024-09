Deslizamento de terras na estrada para o Convento de Cristo causa preocupação

O deslizamento de terras que se tem feito notar na Avenida Dr. Vieira Guimarães, na subida para o Convento de Cristo, em Tomar, foi motivo de alerta na última reunião do executivo camarário por parte do vereador Luís Francisco (PSD). “Se calhar valia a pena rever, até porque vem aí o Inverno e pode haver algum deslizamento e alguma situação mais perigosa e que seria de evitar”, sublinhou.

O vereador do PS, Hélder Henriques, informou que, para essa estrada, está a ser preparada uma intervenção no arvoredo, com corte de ramagens e redução de copa de algumas árvores, assim como o corte de uma espécie invasora que está a perturbar o acesso. “A curto prazo iremos, através da Unidade de Serviços Urbanos e Jardins, fazer a intervenção na estrada do Convento de Cristo”, concluiu o autarca.