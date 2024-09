Funcionário da Câmara de Benavente agredido à paulada

Dois trabalhadores da Câmara Municipal de Benavente estiveram envolvidos num episódio de agressão, que culminou com ferimentos ligeiros num deles em várias partes do corpo.

Os dois homens, com idades compreendidas entre 62 e 68 anos, desentenderam-se e um dos intervenientes agrediu o outro indivíduo com um pau. A situação ocorreu no dia 23 de Setembro, no período da hora de almoço e fora do local de trabalho.

O município de Benavente confirmou a O MIRANTE que efectuou uma participação com base nesta ocorrência e vai instaurar um processo de inquérito que, eventualmente, poderá dar origem a um processo disciplinar.



