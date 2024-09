Liliana Berbém destaca o papel essencial do farmacêutico que vai além do balcão

A gestão dos stocks, a escassez de medicamentos e a interacção com os médicos são alguns desafios do trabalho que os farmacêuticos enfrentam no dia-a-dia e que prova que o trabalho destes profissionais não se resume apenas ao atendimento dos utentes.

O Dia Nacional do Farmacêutico é celebrado dia 26 de Setembro. Sublinhando a importância destes profissionais na saúde pública e na gestão da terapêutica dos utentes fomos perceber como é o dia-a-dia de Liliana Berbém, farmacêutica de 38 anos. Natural de Évora, começou a sua carreira em 2010 e actualmente é directora técnica na Farmácia Nova Alhandra.

A profissional de saúde destaca os desafios da farmácia comunitária, desde a gestão de stocks, agravada pela escassez de medicamentos, até à interacção com médicos, essencial para garantir o correcto acompanhamento dos doentes.

Refere ainda que os farmacêuticos desempenham um papel crucial na explicação de terapias e no apoio directo à população.

Liliana Berbém acredita que a profissão pode evoluir, com maior foco no acompanhamento terapêutico, colaborando mais directamente com os médicos na gestão dos cuidados de saúde.

No dia 26 de Setembro comemora-se, em Portugal, o Dia de São Cosme e São Damião – padroeiros da profissão farmacêutica – motivo pelo qual a Ordem dos Farmacêuticos, em 1989, adoptou esse dia como Dia Nacional do Farmacêutico.



