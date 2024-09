É intenção do município da Chamusca comprar uma parte do edifício da Caixa Geral de Depósitos local para instalar outros serviços. Oposição diz que a “negociata” pode causar muitos constrangimentos à população.

“Negociata” na Chamusca com compra de parte do edifício da CGD

A Câmara Municipal da Chamusca quer comprar uma parte do edifício da Caixa Geral de Depósitos (CGD) local, situado na Rua Direita de São Pedro, para instalar uma Loja do Cidadão. O assunto tem sido discutido nas últimas sessões camarárias, devido ao facto de a Conservatória da Chamusca estar frequentemente fechada e ser necessário encontrar uma solução para que a população tenha acesso a serviços essenciais. Na última sessão, o presidente da câmara, Paulo Queimado (PS), exaltou-se por causa de um comunicado da CDU, que tem uma vereadora no executivo municipal, Gisela Matias, falando numa “negociata” que vai colocar sérios constrangimentos à população do concelho.