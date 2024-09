Salvaterra de Magos já recebeu dinheiro do IHRU para habitações sociais

A Câmara de Salvaterra de Magos, que em Julho deste ano já tinha injectado cerca de meio milhão de euros nas obras das habitações sociais na Estrada da Lagoa, em Salvaterra de Magos, sem receber “um cêntimo” do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), como disse o presidente da câmara, Hélder Esménio, já viu a sua situação normalizada, confirmou o autarca ao nosso jornal. As primeiras 12 habitações têm financiamento comunitário de cerca de 1,7 milhões de euros e custam quase dois milhões, sendo a diferença suportada pelo município.

No entanto ainda não há resposta do IHRU para as restantes 12 habitações, perfazendo as 24 previstas, que vão ser construídas num terreno próximo do Lidl de Salvaterra de Magos, condição necessária para ser lançado concurso público para as obras. As habitações estão previstas na Estratégia Local de Habitação do concelho de Salvaterra de Magos (2020-2026) e o investimento, no âmbito do Programa 1º Direito, visa alargar a oferta de habitação pública a quem não dispõe de capacidade financeira para suportar o encargo de acesso a uma habitação condigna.

Na página oficial da câmara municipal na Internet, o município assume que a habitação é um dos problemas no concelho e como forma de colmatar as lacunas tem apoiado as famílias com menores recursos financeiros e que apresentam situações precárias a nível habitacional através da atribuição de habitação a custos controlados. Neste momento existem três bairros de habitação social no concelho: o Bairro Social da 3ª Idade, com 38 habitações T1; o Bairro dos 80 Fogos, com 14 habitações T2 e T3; e o Bairro Nossa Senhora da Conceição, com 12 habitações T2 e T3.