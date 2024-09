Atletismo do Povoense precisa de equipamentos para os 130 atletas federados

A pista de atletismo do complexo desportivo do União Atlético Povoense (UAP) foi reabilitada em 2020, com vista à homologação da mesma por parte da Federação Portuguesa de Atletismo, mas até à data só ali foi realizada uma prova oficial, a Milha do Povoense. Na pista faltam equipamentos e infraestruturas de apoio, blocos, barreiras, obstáculos e salto com vara. Os treinadores recorrem à imaginação e nas camadas mais jovens de atletismo lançam a peteca em simulação do dardo e o martelete para simular o lançamento do martelo, em disciplinas que são adaptadas.