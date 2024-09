Depois de esfaqueamento ministro visita sem avisar escola de Azambuja

partilhe no Facebook

A Escola Básica de Azambuja abriu normalmente no dia seguinte ao aluno de 12 anos ter esfaqueado seis colegas, o que motivou criticas de alguns pais que acharam prematura a reabertura do estabelecimento de ensino. Um dia após a ocorrência, quarta-feira, 18 de Setembro, faltaram às aulas 140 crianças. Na quinta-feira faltaram 40 alunos e na sexta-feira 30 alunos. Na segunda-feira, 25 de Setembro, faltaram pouco mais de 20 crianças. As seis crianças que ficaram feridas, cinco meninas e um rapaz, já tiveram todas alta hospitalar e regressaram a casa ainda durante a semana.