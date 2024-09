Desfile Casa para Viver na tarde de sábado em Santarém

O movimento Porta a Porta vai organizar uma manifestação na tarde de sábado, 28 de Setembro, em Santarém, designado “Desfile Casa para Viver”. A iniciativa está agendada para as 15h00 com início junto à Loja do Cidadão. Os promotores exigem, entre outras reivindicações, redução das taxas de juro nos créditos à habitação; estabilização dos contratos de arrendamento; garantia de renovação dos actuais contratos de arrendamento, rendas comportáveis com valores regulados; fim dos despejos sem alternativa de habitação digna; mais habitação pública e mais alojamento público estudantil.

O Porta a Porta – Casa para Todos apela a que todos se unam e façam da rua o lugar da luta, através da acção consequente, organizada, colectiva e unida. Manifestações iguais vão ter lugar noutros pontos do país.