Escola de Futebol GD Benavente organiza evento solidário em apoio a menina com Sarcoma de Ewing

A Escola de Futebol Grupo Desportivo Benavente realiza, no próximo sábado, 28 de Setembro, um evento solidário nas Portas do Sol, em Benavente, para apoiar Matilde, uma criança de 21 meses de Santarém diagnosticada com Sarcoma de Ewing, um raro tumor maligno.

O evento, que terá início às 15 horas, decorre ao longo da tarde em que serão promovidas várias actividades desportivas e solidárias, incluindo a venda de rifas, uma mesa de bolos e uma recolha de donativos, com o objectivo de angariar fundos para apoiar os tratamentos de Matilde e aliviar as dificuldades enfrentadas pela sua família.

“A Matilde enfrenta uma batalha difícil e queremos mostrar que a nossa comunidade está do seu lado. Durante a tarde, além das actividades desportivas com os nossos jovens atletas, teremos várias acções para angariar fundos”, referiu a Escola de Futebol Grupo Desportivo Benavente.