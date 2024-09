Estrada Nacional 118 é uma ameaça à qualidade de vida das populações

A Estrada Nacional (EN) 118, uma via que, no passado, foi considerada um motor de desenvolvimento das localidades que atravessa no Ribatejo de Benavente a Abrantes, é vista hoje como um problema para a qualidade de vida dos habitantes. Esse foi um dos temas em foco no 1º Encontro sobre a Mobilidade na Lezíria do Tejo, que decorreu a 20 de Setembro no Centro Cultural de Samora Correia, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade. A iniciativa contou com a presença do presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), Pedro Ribeiro, especialistas de planeamento de transportes e mobilidade, autarcas, entre outras personalidades.