Ex-presidente da Junta de Mouriscas confessa crimes

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Pedro Matos, o ex-presidente da Junta de Freguesia de Mouriscas, no concelho de Abrantes, acusado de peculato de titular de cargo político na forma continuada, já começou a ser julgado no Tribunal de Santarém. Na primeira sessão do julgamento, o ex-autarca foi ouvido pelo colectivo de juízes que terão demonstrado alguma perplexidade por algumas justificações apresentadas por Pedro Matos. Segundo fontes bem informadas explicaram a O MIRANTE, o ex-presidente acabou por admitir os vários crimes que cometeu, mas apresentou desculpas sem sentido.